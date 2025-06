"Valdengo in Festa: 40 anni di festa ed emozioni", alcune immagini della serata FOTO e VIDEO

"Valdengo in Festa: 40 anni di festa ed emozioni" prosegue senza sosta! dopo una giornata dedicata al 15° Concorso di Scultura ed Intaglio del legno, lo show “Zumba in Love” e gli strepitosi Carolina Reapers, oggi domenica 1° giugno sarà una giornata interamente dedicata allo sport e alla musica, mentre domani sono in programma gare ciclistiche per esordienti primo anno e gara ciclistica degli esordienti secondo anno, in memoria di Lino Lava, Silvano Borrione e Pella Adriano. Nel pomeriggio, alle 15 partirà invece la corsa per allievi in memoria di Celestino Vercelli.

E....ancora tanta energia!