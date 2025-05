Tensione sulle strade biellesi: incidente a Cossato e danneggiamento a Occhieppo Superiore

Nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio, intorno alle 18.30, si è verificato un incidente stradale a Cossato che ha coinvolto un’automobile e una moto. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi, mentre i Carabinieri hanno gestito la viabilità. Ancora incerte le dinamiche del sinistro e gli esiti effettivi. Le forze dell’ordine effettueranno ulteriori accertamenti in merito.

A Occhieppo Superiore, invece, un cittadino ha segnalato un atto di danneggiamento: un uomo avrebbe infranto il lunotto di un’auto in sosta, probabilmente con un sasso. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe della conseguenza di una lite fra parenti, già noti ai Carabinieri per dissidi precedenti. Anche in questo caso verranno eseguiti ulteriori accertamenti.