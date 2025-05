Il cuore dell'anziano, se ne parla a Biella con la dr.ssa Marta Leverone

Martedì 27 maggio, alle 15, nuovo appuntamento dei Caffè del Benessere, incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età.

L'incontro si terrà presso l'Oratorio Santo Stefano in via don Minzoni, a Biella, presso il Salone "Maria Bonino" ed avrà come relatrice la dr.ssa Marta Leverone, cardiologa dell'Ospedale di Biella, che tratterà l'argomento "Il cuore dell'anziano".

Argomento molto importante in quanto le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia rappresentando più del 30% di decessi. Dati dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che i decessi per le malattie ischemiche del cuore e per le malattie cerebrovascolari sono, rispettivamente, il 27,3% ed il 24,7% dei totale dei decessi dovuti alle malattie del sistema circolatorio.

Ovviamente in questa occasione si parlerà del cuore e delle sue patologie, molto comuni nell'anziano, e che aumentano di incidenza col progredire dell'età. Al termine dell'incontro il tradizionale caffè (e non solo) organizzato dai volontari dell'Oratorio.