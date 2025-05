“Mezus ubbidire a Deus chi no a sos omines”/ “Meglio ubbidire a Dio che non agli uomini”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio sardo: “Meglio ubbidire a Dio che non agli uomini”, riportando, quasi letteralmente, una frase degli Atti degli Apostoli, incoraggia i cristiani a non venir meno al dovere fondamentale della testimonianza, a qualunque costo.

Presentada de su dìciu

Su dìciu: “Mezus ubbidire a Deus chi no a sos omines”, nendhe guasi pretzisa una frase iscrita in sos Atos de so Apostulos, incoragiat sos cristianos a no benner’ a mancu a su dovere fundhamentale de sa distimonianscia, a costu de calesisiat sacrifitziu.

Su dìciu: “Mezus ubbidire a Deus chi no a sos omines” ammentat sa risposta dada dae Pedru a su mazore de sos sacerdotes de su sinedriu e custu faghet pensare chi siat unu dìciu brotadu in era cristiana.

De seguru totu ammentamos, chi Pedru e sos àteros apostulos, pustis chi subra issoro, riunidos in pregadoria, est faladu s’Ispiridu Santu, ant cumintzadu a preigare e a narrer’ a totu, e in totue, chi su Nazarenu, mortu in sa rughe, fit torradu a bida. Su preigare issoro sonaiat comente accusa pubbrica a sas orijas de sos chi l’aiant cundennadu e los cheriant fagher’ cagliare mudos. Et est propiu candho su mazore de sos sacerdotes l’at preguntadu proite fint sighindhe a preigare, sendhe chi lis fit istadu controidu, chi Pedru rispondhet cun peràulas assimizantes meda a sas de su dìciu nostru: «Bisonzat de ponner mente a Deus e no a sos omines» (Cfr. At 5, 26 – 29).

Ammentada in curtzu s’istoria, mi benit una pregunta: Deo/nois, oe, si nos agatamos a dever seberare tra su ponner’ mente a Deus o a sos omines, ite seberamos? Forsis su chi nos torrat pius a contu e no de esser’ distimonzos de Cristos comente ant fatu sos apostulos, chi no ant timidu de andhare in galera e de esser fustigados. Mancari nos parzant cosas passadas, medas cristianos, in dies de oe, faghent su chi ant fatu sos primmos apostulos, fintzas si b’est su perigulu de bi ponner’ sa pedhe.

TESTO ITALIANO

Il nostro proverbio: “Meglio ubbidire a Dio che non agli uomini” richiama la risposta data da Pietro al sommo sacerdote del sinedrio e ciò fa pensare che sia un proverbio nato in era cristiana. Di sicuro tutti ricordiamo, che Pietro e gli altri apostoli, dopo che su di loro, riuniti in preghiera, era disceso lo Spirito Santo, hanno iniziato a predicare e dire a tutti, e dovunque, che il Nazareno, morto sulla croce, era risorto. La loro predicazione suonava come pubblica accusa alle orecchie di coloro che l’avevano condannato e volevano farli tacere. Ed è proprio quando il sommo sacerdote gli ha chiesto perché continuavano a predicare, mentre era stato loro comandato di non farlo, che Pietro risponde con parole molto simili a quelle del nostro proverbio: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (Cfr. At 5, 26 – 29).

Ricordata in breve la storia, mi sorge una domanda: Io/noi, oggi, se ci troviamo a dover scegliere tra l’obbedire a Dio o agli uomini, cosa scegliamo? Forse quello che ci conviene di più e non di essere testimoni di Cristo come hanno fatto gli apostoli, che non temettero di andare in galera o di esser fustigati. Anche se ci sembrano cose passate, molti cristiani, ai nostri giorni, fanno quello che hanno fatto i primi apostoli, persino se c’è il pericolo di metterci la pelle.