L’ASL Biella ha ospitato il convegno della Rete del Primary Nursing Piemonte e Valle d’Aosta FOTO

Venerdì 16 maggio, si è tenuto a Biella, il convegno “Primary Nursing Fondamenti e sfide evolutive”. Questo evento formativo, segue le prime due edizioni promosse dalla Rete interregionale del Primary Nursing tenutesi a Baveno e ad Aosta. Questa terza edizione, a cui hanno partecipato circa 200 professionisti, assume una particolare valenza per il ruolo che l’ASL BI ha avuto nello sviluppo e nella diffusione di questo modello assistenziale che in questi anni ha visto oltre 50 delegazioni di Aziende Sanitarie e Ospedali da tutta Italia recarsi a Biella per conoscere da vicino la sua applicazione.

L’ASL di Biella è stata, infatti, tra le prime realtà sanitarie in Italia ad introdurre il Primary Nursing e risulta essere anche la prima Azienda Sanitaria pubblica sul territorio nazionale, grazie all’intraprendenza e alla lungimiranza di chi ha dato avvio e sostenuto il progetto. In occasione dei saluti istituzionali, la Direzione Generale ASL BI ha ringraziato pubblicamente, rivolgendo parole di apprezzamento e di stima, alla Dott.ssa Antonella Croso Direttore della Struttura Complessa Direzione delle Professioni Sanitarie, che ha assunto un ruolo determinante nell’avvio a Biella e nel successivo sviluppo del Primary Nursing.

“Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata, in particolare la Rete Primary, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e l’APISTOM e l’ASL di Biella” - ha così aperto i lavori la dott.ssa Antonella Croso. - “Siamo partiti nel 2008 da una sperimentazione avviata per cambiare modello organizzativo e siamo arrivati oggi avendo creato una Rete che unisce professionisti di Aziende e Regioni diverse e potendo constatare che l’interesse verso questo modello è in continua crescita. Questo per noi è motivo di grande orgoglio e dà la spinta a continuare su questa strada”.

Il Primary Nursing è un modello assistenziale infermieristico basato sulla figura dell’infermiere di riferimento, che è responsabile dell’erogazione, della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza di un paziente per tutta la durata della degenza. L’aspetto relazionale assume in questo metodo la stessa importanza che da sempre ha l’aspetto clinico, in quanto va a creare un legame tra assistito e infermiere basato sulla fiducia. La figura dell’infermiere è così valorizzata, oltre che responsabilizzata, assumendo un ruolo fondamentale per la qualità e la continuità della cura. Durante i saluti di apertura dell’evento sono intervenuti Davide Zappalà, Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale del Piemonte, Alberto Dal Molin, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale, Beatrice Mazzoleni, Segretaria Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), Simona Milani, Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella, Paola Garbella, Componente dell’Organo di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Dante Moratto, Presidente Apistom Biella, Paolo Garavana, Direttore Amministrativo ASL BI, che è intervenuto portando i saluti del Direttore Generale Mario Sanò, e Pierangelo Sarchi, Direttore Sanitario ASL BI.

“Essere presenti a questo evento è importante perché siamo in un momento storico in cui le professioni infermieristiche stanno contribuendo al cambiamento e allo sviluppo del sistema sanitario” – ha commentato Beatrice Mazzoleni, Segretaria Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), – “una Rete come questa diventa un punto di riferimento dove poterci confrontare sui potenziali di sviluppo della professione.” La scelta di adottare il Primary Nursing in ASL BI ha origine tra il 2008 e il 2010, nell’ambito dello staff della Struttura Complessa della Direzione delle Professioni Sanitarie, quando era stato esplorato e approfondito il tema dei modelli assistenziali, con l’obiettivo di trovare l’approccio più adatto a ridurre il turn over del personale infermieristico nelle degenze di Area Medica. Da questa ricerca è emersa l’esperienza professionale di Marie Manthey, fondatrice del modello Primary Nursing, che è stato scelto per dare avvio ad una sperimentazione nel reparto di Medicina.

Nel 2012, il modello Primary Nursing è stato presentato e introdotto ufficialmente in tutti i reparti di degenza dell’Ospedale, grazie anche al contributo fornito della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito del finanziamento di 20 milioni di euro per l’apertura del nuovo ospedale. “Quando 13 anni fa decidere di sostenere un modello innovativo a supporto dell’organizzazione è stata una sfida, in quanto era consuetudine finanziare attrezzature.” – ha commentato Paola Garbella, Componente dell’Organo di Indirizzo di Fondazione CRB - “Ad oggi i risultati sono evidenti e riconosciuti da tutti”. Nel 2020 è stato istituito un Corso di perfezionamento universitario in “Formatori Primary Nursing”, nato dalla collaborazione tra Università del Piemonte Orientale, CESPI e ASL BI e giunto quest’anno alla quinta edizione e di cui l’Azienda Sanitaria di Biella è sede di tirocinio.

Questo corso rappresenta un tassello di una strategia che aggrega in modo integrato Università, Aziende Sanitarie ed Associazione professionale. Tale strategia mira a sviluppare sinergie per avviare un cambiamento culturale in grado di incidere sulle realtà assistenziali in termini sia di qualità sia di valorizzazione dei professionisti. “Avere una formazione specialistica può essere per l’infermiere Primary un valore aggiunto di grande aiuto nell’individuare i bisogni del paziente e nel pianificare l’assistenza” – ha commentato il prof. Alberto Dal Molin, - “La complessità del percorso assistenziale è aumentata e pertanto una formazione specialistica consente al professionista di fare un ragionamento clinico più raffinato e migliorare il processo di pianificazione delle cure.”

Il 18 novembre del 2022 è, inoltre, nata la Rete Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta del Primary Nursing, per la condivisione di competenze ed esperienze professionali e alla quale hanno preso parte 21 enti, tra Aziende Sanitarie di Piemonte e Valle d’Aosta e altre realtà sanitarie private: ASL Biella, ASL Alessandria, ASL Aosta, ASL Asti, Città della Salute, ASL Città di Torino, ASL Cuneo 1 e Cuneo 2, ASO Cuneo, AO Mauriziano di Torino, AO Novara, ASL Novara, AOU San Luigi, ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, ASL VCO, ASL Vercelli, Ospedale Cottolengo, Humanitas e Koelliker. Fino ad oggi Biella, con la Dott.ssa Antonella Croso, è capofila, che fino ad ora l’ha coordinata. In questi anni sono state più di 50 gli Ospedali e le Aziende Sanitarie che hanno fatto visita all’ASL di Biella per conoscere da vicino l’esperienza biellese del Primary Nursing per comprendere meglio come poterlo implementare nelle proprie realtà.

Tra i centri si ricordano in particolare: Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, l’AOU Santa Maria della Misericordia di Udine, AUSL e Collegio IPASVI di Ferrara, le Aziende Sanitarie di Aosta, Bergamo, Castelfranco Veneto, Modena, Marche Nord, Perugia, Alessandria, Ventimiglia, ASL 3 Liguria, Cuneo1, TO2, TO4, Lodi, ASUR Marche, Humanitas Gavezzeni, Ospedale di Cuneo, Ospedale di Rivoli, di Borgomanero, Ospedale Sant’Anna di Torino, San Martino di Genova, Cremona, Cottolengo, AU di Pisa, l’ASST Sette Laghi, Trento, USL di Parma, Valparma Hospital, AOU Pisana, IEO di Milano, AUSL di Imola, ASL di Alessandria, Padova, Vercelli, Friuli Occidentale, ASST Lecco, Città della Salute e della Scienza di Torino.

Nei prossimi giorni è prevista inoltre la visita da parte dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. "È una grande soddisfazione per la Direzione Generale dell'ASL BI aver ospitato a Biella un convegno così significativo per la storia della nostra Azienda – ha così dichiarato Paolo Garavana portando i saluti del Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò - "Ringrazio in particolare Fondazione Cassa di Risparmio per aver creduto in questo progetto fin dal suo esordio, dando un contributo fondamentale per il suo avvio. Biella è l’ASL che per prima in Italia ha dato origine e diffusione al Primary Nursing. È bello ricordare che tutto sia nato a partire da un’idea che è stata portata avanti con lungimiranza, determinazione e capacità, in prima persona, dalla dott.ssa Antonella Croso, a cui va il più sentito ringraziamento da parte della Direzione Generale, per il lavoro svolto in questi 25 anni e per il suo apporto fondamentale nello sviluppo di questo modello assistenziale, anche all'esterno della nostra azienda, contribuendo a tracciare una strada importante nella valorizzazione della figura dell’infermiere”.