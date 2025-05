Biella, il Corso Agrario compie 25 anni: giornata celebrativa all'IIS Gae Aulenti

Venerdì 23 maggio 2025, l’Aula Magna “Amos Corulli” dell’IIS Gae Aulenti di Biella, in viale Macallè 54, ospiterà una celebrazione speciale: il 25° anniversario del Corso Agrario. Un traguardo importante per un indirizzo scolastico che ha formato generazioni di studenti e continua ad essere un punto di riferimento per il territorio.

L’evento avrà inizio alle ore 9:00 con i saluti istituzionali di Cesare Molinari, ex docente, vice preside e dirigente dell’Istituto Agrario, Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Gabriele Mongardi, esperto in educazione e formazione di Image Line, e Mario Braga, presidente del Collegio nazionale dei periti agrari e consigliere CNEL.

Seguiranno le testimonianze di ex studenti, che condivideranno i loro percorsi professionali e personali, a testimonianza del valore formativo del corso. In conclusione, si terrà la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.

A moderare l’incontro sarà la dirigente scolastica Marialuisa Martinelli, a conferma dell’importanza di questa ricorrenza non solo per la scuola, ma per tutta la comunità biellese.