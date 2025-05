Lite tra vicini a Occhieppo Superiore per questioni di confini

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri venerdì 16 maggio in via Pantaleone a Occhieppo Superiore, dove è stato necessario l’intervento dei Carabinieri per una lite tra vicini di casa e come emerso, anche cugini.

All’origine del diverbio ci sarebbero vecchie questioni legate ai confini di proprietà, già oggetto in passato di reciproche querele sporte presso la Questura di Biella.

I due uomini, nati rispettivamente nel 1959 e nel 1962, si sarebbero scambiati anche insulti e qualche schiaffo, senza però riportare ferite visibili. Entrambi hanno dichiarato di non voler ricorrere alle cure mediche.

Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata riportata alla calma. I protagonisti della lite si sono riservati la facoltà di sporgere ulteriori querele nei prossimi giorni.