Liti accese con anche aggressioni, arrivano i Carabinieri

Serie di interventi dei Carabinieri per liti tra vicini di casa. In alcuni casi, si sarebbe verificata anche un'aggressione. Le segnalazioni sono arrivate ieri, 15 maggio, nei comuni di Cossato, Vigliano Biellese e Zubiena. In tutti i casi, i militari dell'Arma hanno riportato alla calma le parti coinvolte informandole delle rispettive facoltà di legge.