Vandali a Biella: è stato un trattore ad abbattere i cartelli FOTO

Aggiornamento di mercoledì 14 maggio

A seguito della pubblicazione della notizia relativa l'abbattimento di numerosi cartelli nella strada del Maghettone, fra Biella e Mongrando, una persona ha offerto la sua testimonianza.

Avvistatore diretto dell'episodio racconta che, alle ore 4:30 di notte di martedì 13 maggio, un trattore avrebbe colpito i segnali abbattendoli in sequenza. Rimangono incerte le motivazioni dell'accaduto, ma il cerchio si restringe, portando a ulteriori possibili risvolti.

Vandali in azione: abbattuti una decina di cartelli stradali tra Mongrando e Biella

Un gesto inspiegabile, probabilmente legato al malcontento di qualcuno per i disagi causati dall’Adunata degli Alpini. Nella notte tra lunedì e martedì 13 maggio, lungo la statale 758, nel tratto che collega Mongrando a Biella all’altezza del chilometro 21 circa, sono stati abbattuti numerosi cartelli stradali nella via del Maghettone.

Le fotografie scattate in mattinata mostrano almeno una decina di segnali divelti e gettati a lato della carreggiata, come birilli abbattuti in una partita di bowling: "Subito non mi era chiaro - dichiara l'autore delle foto -, ma proseguendo mi sono reso conto che decine di segnali stradali erano stati strappati dal terreno, piegati e gettati via".

Un danno alla viabilità e alla sicurezza di tutti gli automobilisti in transito.