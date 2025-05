SAP, a Roma il congresso: il biellese Bruno Barone è consigliere nazionale FOTO

Oggi a Roma si è svolto il congresso nazionale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), con le elezioni della nuova segreteria. In consiglio siederà un biellese: si tratta di Bruno Barone, già segretario provinciale del SAP di Biella.

“Un gran risultato per tutti noi – commenta – Sono contento per aver raggiunto un grande traguardo personale e professionale come questo. Ringrazio tutti gli iscritti e i colleghi della segreteria provinciale. Ricordo sempre che siamo sempre a disposizione di tutti”.