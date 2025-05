È di tre feriti il bilancio del doppio sinistro avvenuto nella giornata di ieri, 10 maggio. In via Ivrea, una persona sarebbe stata investita da un'auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l'assistenza, anche gli agenti della Polizia Stradale.

In via Campania, invece, due veicoli si sono scontrati per cause da accertare. Danneggiato anche un mezzo in sosta. A seguito dell'incidente, un uomo di 23 anni e una 45enne sono finiti in ospedale. Presenti anche i militari dell'Arma.