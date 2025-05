Sagliano Micca e Minervino, un legame che resiste nel tempo

In questi giorni, sindaco e il vice di Sagliano Micca si trovavano in Puglia, a Minervino Murge, per onorare un legame che va ben oltre le distanze geografiche: il gemellaggio tra le loro comunità.

“Un incontro fatto di volti amici, memorie condivise e radici che si intrecciano tra nord e sud – si legge nel post dell'amministrazione comunale - Un’occasione per rinsaldare valori comuni: la cura delle proprie origini, la forza della solidarietà, il rispetto per le tradizioni e la voglia di costruire insieme il futuro. Questi momenti ci ricordano che l’identità non si chiude nei confini, ma si allarga ogni volta che c’è un incontro autentico, uno scambio sincero, una stretta di mano vera. A Minervino si respira il calore della Puglia, ma batte anche un po’ di cuore biellese. E da Sagliano, oggi più che mai, mandiamo gratitudine, affetto e la certezza che questo gemellaggio non è solo memoria, ma futuro condiviso”.