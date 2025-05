Vigliano, auto finisce contro un palo

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 6 maggio, in via Milano, a Vigliano Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita contro un palo e ha riportato vistosi danni.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione del veicolo e alla completa pulizia della strada, effettuata dal personale preposto.