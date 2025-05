Summer Village 2025, torna il centro estivo di Divertistudio: a metà maggio la serata di presentazione

Si comunica l’apertura delle iscrizioni al “Summer Village 2025” il Centro Estivo di Spazio Ragazzi DIVERTISTUDIO per bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni.

Il "Summer Village 2025" sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, a partire da lunedì 9 giugno fino a venerdì 5 settembre e come sempre, saremo aperti anche tutto il mese di agosto. La serata di presentazione si terrà venerdì 16 maggio, alle 18, presso la sede sita in Piazza G. Falcone 3 a Biella.

Durante la serata di presentazione saranno date tutte le informazioni: verrà presentato il programma completo di questa nuova edizione e rese note tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione e alle quote di partecipazione. Anche quest'anno si è pensato al miglior intrattenimento, a cominciare dal tema, un fantastico viaggio lungo 13 settimane e un programma ricco e completo per un'esperienza ancora più unica e speciale.

Ciascuna attività, gioco o laboratorio saranno curati nei minimi dettagli e nulla sarà lasciato al caso o all'improvvisazione. Per tutti i dettagli del "Summer Village 2025" al Divertistudio appuntamento a venerdì 16 maggio alle 18, l'ingresso è libero e gratuito. Si consiglia di portare con voi i vostri bambini. Alla fine della presentazione si potrà conoscere lo staff al completo.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato e consegnato entro e non oltre venerdì 30 maggio 2025 e si può richiedere attraverso una delle seguenti modalità: per posta elettronica, all'indirizzo divertistudio@gmail.com oppure contattando il numero 333.9802422 oppure con WhatsApp, al numero +39 338 8675 806. Le iscrizioni possono essere effettuate per una o più settimane, anche non consecutive, a seconda delle esigenze di ognuno.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornati su tutte le nostre attività.