Biella, incidente in viale Roma: ripristinata la sicurezza della viabilità

Aggiornamento ore 16

Da poche ore è tornata alla normalità la viabilità in viale Roma, a Biella, dove nella mattinata di oggi, 3 maggio, si è verificato un incidente. A seguito della richiesta pervenuta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, l’assessore del comune di Biella Cristiano Franceschini ha immediatamente predisposto un intervento di pulizia per garantire la sicurezza della viabilità.

“In collaborazione con il tecnico comunale, geometra Celio Valsecchi, è stato organizzato e coordinato un servizio di rimozione degli elementi in vetro e dei liquidi dispersi dalle automobili coinvolte, al fine di ripristinare tempestivamente le condizioni ottimali della sede stradale” ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici.

Il fatto

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolti due mezzi. È successo poco prima delle 11 di oggi, 3 maggio, a Biella, in viale Roma. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti.