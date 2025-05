Torna il maltempo nel Biellese, è allerta gialla per temporali: non si escludono grandinate (foto di repertorio)

Ritorna il maltempo nel Biellese. Ne dà comunicazione l'Arpa Piemonte sul proprio sito: “Nella giornata odierna, una vasta area di bassa pressione situata sull’Europa settentrionale inizia a espandersi verso sud, avvicinandosi al Nord Italia. Questo movimento porta ad un progressivo calo della pressione in quota, anche se la depressione rimane ancora abbastanza distante da determinare effetti meteorologici particolarmente significativi. Tuttavia, a partire da domani pomeriggio, l’area depressionaria raggiungerà l’arco alpino, causando un marcato peggioramento del tempo sul Piemonte”.

“In particolare – si legge nella nota - i primi rovesci e locali temporali sono attesi dalle ore centrali di domani a partire dai rilievi alpini, in rapida estensione alle zone di pianura nel corso del pomeriggio e in intensificazione con valori moderati o forti. Le pianure a Nord del Po e le aree settentrionali al confine con la Lombardia sono le zone in cui si prevedono i fenomeni più intensi e persistenti, dove non si escludono locali grandinate, fulminazioni e raffiche di vento. Le precipitazioni proseguiranno anche in serata e nella giornata di lunedì, interessando in modo più diffuso tutta la regione. Tuttavia, le piogge rimarranno ancora più intense soprattutto nella zona orientale”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali a partire dalla seconda parte della giornata di domani, sulle zone settentrionali, orientali e sulle pianure di Torinese, Vercellese e Novarese.