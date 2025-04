Biella, ubriaco minaccia un avventore in un bar: intervengono i Carabinieri

Momenti di tensione nella serata di ieri, sabato 26 aprile, in un bar di via Marconi a Biella. Intorno alle 20, è arrivata una chiamata al 112 da parte di una persona che segnalava la presenza di un'altra in evidente stato di ebbrezza che la stava minacciando.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, che ha richiesto anche l'intervento del personale sanitario, considerato lo stato alterato del soggetto. Il 118 ha inviato un equipaggio medico sul luogo dell'episodio.

Il protagonista dell'aggressione, un biellese classe 1979 già noto alle forze dell'ordine, si è successivamente calmato ed è stato accompagnato nella caserma del Norm di Biella e verrà comunque deferito in stato di libertà per il reato di minacce.

La vittima, un uomo nato nel 1970, residente fuori provincia ma domiciliato a Candelo, ha formalizzato la denuncia ai militari intervenuti.