Biella, trovata senza vita la “mascotte” di Cossila San Giovanni: forse uccisa da un boccone avvelenato

Amara sorpresa per la comunità di Cossila San Giovanni. Nella mattinata di ieri, 9 novembre, è stato ritrovato privo di vita un pastore biellese che, da molti anni, era stato “adottato” dai residenti del rione.

Il suo corpo era riverso a pochi passi dalla trattoria Quadrifoglio, gestita dai titolari Massimo e Nicoletta: “Siamo rimasti senza parole – spiegano – Gli eravamo affezionati tanto che gli davamo da mangiare ogni giorno. Era diventata la mascotte del quartiere. Averlo visto in quelle condizioni ci ha causato un gran dispiacere. Assieme a lui erano presenti altri cani, di cui uno non è stato più rivisto da giovedì scorso. Speriamo che stia bene. Ci preme sottolineare che il personale preposto del Canile di Cossato si è dimostrato di una gentilezza unica e rassicurante”.

Del fatto sono stati informati anche i Carabinieri Forestali e ora sono in corso gli accertamenti di rito che chiariranno i contorni della vicenda. Per molti, però, c'è il sospetto che l'animale sia rimasto vittima di qualche boccone avvelenato lasciato da qualcuno, forse infastidito dalla sua presenza, ma l'autopsia chiarirà ogni dubbio.