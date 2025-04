Scontro tra due auto a Biella, all'incrocio tra via Tripoli e via Galimberti

Paura nella serata di ieri lunedì 21 aprile, intorno alle 21, per un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Tripoli e via Galimberti, a Biella. Due le auto coinvolte nello scontro, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, gli occupanti dei veicoli erano già fuori dalle auto al momento dell’arrivo dei soccorsi e non risultano feriti gravi.

Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli è stato necessario modificare la viabilità. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, per i rilievi di rito.