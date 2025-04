Giochi Sportivi Studenteschi, oltre 500 ragazzi impegnati in atletica e a calcio a 5, tutti i risultati delle giornate FOTO

Si è svolta ieri martedì 15 giugno la Fase Provinciale dei Campionati Studenteschi di Atletica Leggera organizzata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella, in collaborazione con FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), presso lo stadio Pozzo/La Marmora. La pioggia della giornata non ha fermato gli atleti dei comprensivi e delle superiori che fin dalla mattina hanno partecipato al grande evento. Mentre oggi è stata la volta del torneo di calcio a 5 al Joker.

Le discipline nelle quali si sono cimentati oggi gli allievi al Pozzo La Marmora sono: I^ grado : 80mt-1000mt-lungo-peso-vortex-4x100; II^ grado: 100mt-1000mt-lungo-peso-4x100

Questi i risultati dell'atletica su pista che ha visto impegnate 14 scuole di I grado con 297 partecipanti. La fase regionale sarà il 14 maggio a Torino.

Questi i risultati dell'atletica su pista che ha visto impegnate 6 scuole di II GRADO con 137 studenti. E' prevista una fase regionale il 15 maggio ad Asti.

Nella giornata di oggi mercoledì 16 aprile, al Joker in piazza Falcone, si è invece svolto il torneo di Calcio a 5. Hanno partecipato 5 squadre maschili e 4 femminili, per un totale di 90 studenti, non è prevista la fase regionale.

Questa la classifica degli studenti di II° grado: per la categoria allievi 1 classificata Liceo A. Avogadro; 2 ITIS Q. Sella; 3 IIS E. Bona; 4 Liceo del Cossatese; 5 IIS GAE Aulenti; categoria allieve: 1 ITIS Q. Sella; 2 Liceo A. Avogadro; 3 Liceo del Cossatese e 4 IIS E. Bona.