Il Parco dell`Alta Murgia nella rete dei Geoparchi Mondiali Unesco, Pichetto: "Traguardo straordinario per la Puglia e per l’Italia intera"

“Un riconoscimento internazionale che rappresenta un traguardo straordinario per la Puglia e per l’Italia intera, a conferma dell'inestimabile valore geologico, naturale e culturale della nostra terra. Con questa proclamazione il nostro Paese entra nel gruppo dei più importanti beni naturali del mondo: sono molto orgoglioso”.

Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, commentando l’ingresso ufficiale del Parco dell`Alta Murgia nella rete dei Geoparchi Mondiali Unesco.

“Come Mase e come Governo”, ha dichiarato Pichetto, siamo in prima linea impegnati a fissare obiettivi ambiziosi per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale : non a caso questo riconoscimento viene attribuito ad un parco nazionale le cui misure di salvaguardia e conservazione hanno senz’altro contribuito ad un così ambito risultato”.