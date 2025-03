Multe da record in Piemonte: Torino guida e Biella in coda, ma fra i piccoli comuni spicca Verrone.

Nel 2024, dai soli capoluoghi piemontesi, le sanzioni stradali ammontano a oltre 77milioni di euro. Biella è fra i più “virtuosi”, ma fra i piccoli comuni Verrone si aggiudica il 3° posto assoluto, con ben 243mila euro di incassi.

L’anno passato si chiude con numeri vertiginosi e le sanzioni stradali piemontesi non hanno precedenti. Secondo i dati Siope analizzati da Facile.it, un aumento del 13% rispetto al 2023 evidenzia un’attività in crescita su tutto il territorio regionale.

A dominare la scena è Torino, che da sola ha dichiarato oltre 61 milioni di euro in proventi da multe, conquistando il quarto posto in classifica nazionale. In coda alla graduatoria, ma in buona compagnia, si colloca Biella, che nel 2024 ha incassato 1,11 milioni di euro, precedendo di poco Verbania (1,10 milioni). Biella, secondo il rapporto pro capite, si distingue per una certa moderazione: solo 26,1 euro a persona e penultima fra i capoluoghi piemontesi, seguita solo da Novara (25,6 €).

Nonostante il territorio sia in coda alle classifiche, si aggiudica una posizione sul podio fra i comuni con meno di 2.000 abitanti: Verrone è al terzo posto con oltre 243mila euro di multe incassate, a fronte di appena 1.170 abitanti; oltre un quinto degli incassi biellesi, deriva da qui. Aperto il dibattito sulle leve di bilancio: a giudicare dagli elevati incassi di numerosi piccoli comuni del Piemonte, alcuni avrebbero scovato l’oro nero nelle colonnine arancioni degli autovelox.

Di seguito i dati per provincia:

Alessandria: 3.822.117 € / pro capite 41,6 €

Asti: 3.104.210 € / pro capite 42,3 €

Biella: 1.117.208 € / pro capite 26,1 €

Cuneo: 2.096.714 € / pro capite 37,5 €

Novara: 2.613.937 € / pro capite 25,6 €

Torino: 61.168.114 € / pro capite 71,9 €

Verbania: 1.101.224 € / pro capite 36,7 €

Vercelli: 2.108.325 € / pro capite 46,2 €

Sul fronte assicurativo, secondo l’Osservatorio RC auto di Facile.it, a febbraio 2025 in Piemonte il costo medio di una polizza è sceso a 593,53 euro, in calo di quasi l’1% rispetto all’anno precedente. Un piccolo segnale inverso rispetto ai trend sanzionatori.