A Città Studi incontri con l’autore, Elena Venuti presenta il libro Biopsicomitologia

Venerdì 4 aprile alle 18, Elena Venuti presenterà il suo libro "Biopsicomitologia" presso la caffetteria Ca’ degli Studi, all'interno del Campus di Città Studi.

L'evento, promosso da Città Studi, è aperto a tutti e si propone di stimolare un dibattito e una riflessione su un campo interdisciplinare che unisce biologia, psicologia e mitologia per comprendere meglio l'esperienza umana e il comportamento. La Biopsicomitologia esplora il concetto dell'esistenza attraverso gli archetipi che risiedono nel nostro inconscio: emanazioni della divinità che ci aiutano a progredire nel nostro cammino di conoscenza.

“Da piccoli, creiamo una mappa del mondo basata sulle esperienze vissute, osservando la realtà attraverso archetipi e rispondendo con schemi mentali appresi, - spiega Elena Venuti. Tuttavia, questa mappa non è sempre completa. Quando non riesce più a guidarci, il corpo manifesta il disagio, riflettendo ciò che non abbiamo elaborato a livello mentale ed emotivo. Espandendo la nostra mappa e integrando nuovi archetipi, possiamo vivere una conoscenza più profonda e liberarci da conflitti. Un tema centrale del libro è l'amore, visto come forza trasformativa che dissolve schemi limitanti e ci connette con l'essenza dell'universo”.

Durante la presentazione, l’autrice approfondirà i concetti chiave del libro e risponderà alle domande del pubblico, offrendo spunti di riflessione e strumenti pratici per intraprendere un viaggio alla scoperta del proprio sé interiore. L'evento è a ingresso libero. La caffetteria sarà a disposizione per chi desidera usufruire del servizio bar. Per informazioni e prenotazioni, contattare Città Studi all'indirizzo e-mail info@cittastudi.org o al numero 015-8551107/11.