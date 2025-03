Dal Nord-ovest: scontro fra veicoli sulla A4, intervengono i Vigili del Fuoco

Nella mattina di oggi, sabato 22 marzo 2025 intorno alle ore 7:00, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris insieme a quella volontaria di Santhià sono intervenute per un incidente stradale sul tratto autostradale A4, al km 32,5 nel territorio di Cigliano, per un sinistro che ha interessato 2 autovetture.

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato gli occupanti fuori dalle rispettive vetture. Dopo un primo controllo dei sanitari del 118 non è stato necessario il trasporto in ospedale e sono stati messi in sicurezza i veicoli e lo scenario d'intervento.

Presenti gli agenti della Polizia Stradale e gli operatori dell'Autostrada.