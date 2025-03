"Traiettorie+", Fondazione CRB investe nella cultura: nuovi fondi per musica, teatro e letteratura

Sta prendendo corpo in questi mesi la nuova strategia per lo sviluppo culturale territoriale integrato messa a punto nell’ambito della programmazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Nel mese di gennaio il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato i contributi previsti per tre realtà culturali biellesi nell’ambito del bando “Traiettorie+”: si tratta di Fondazione Accademia Perosi in ambito musicale, Associazione Fuoriluogo ETS in ambito letterario e Associazione Teatro popolare di Sordevolo in ambito teatrale.

Ad ognuno degli enti, realtà di primo piano del panorama culturale biellese, verrà assegnato un contributo di 90.000 euro per un percorso che si svilupperà dal 2025 al 2027. A questo si aggiungono ulteriori 30.000 euro per il percorso di rafforzamento delle 3 organizzazioni culturali, complessivamente dunque la Fondazione stanzierà 300.000 euro in 3 anni per il rafforzamento della strategia culturale condivisa e il potenziamento delle iniziative svolte in termini di coordinamento, gestione, comunicazione degli interventi sostenuti.

Grazie a un ampio e approfondito percorso di studio e messa a punto del bando la Fondazione ha potuto con questa iniziativa selezionare in modo maggiormente accurato tre soggetti le cui qualità e performance erano già note all’Ente che li aveva infatti sostenuti negli anni precedenti, ma che più di altri hanno dimostrato di avere le potenzialità e la struttura per contribuire a un salto di qualità dell’intero sistema culturale biellese trasformandolo in un fattore di attrazione verso l’esterno e consolidando ancora di più la reputazione positiva del nostro bel territorio – commenta il Presidente Michele Colombo – grazie al bando Traiettorie+ e al percorso di accompagnamento che verrà attuato si potrà lavorare insieme sull’integrazione armonica della proposta culturale biellese a beneficio di tutti”.

Un percorso preciso di rafforzamento e integrazione dell’offerta culturale territoriale destinato, nelle intenzioni della Fondazione, a innescare un positivo volano anche rispetto al progetto di sviluppo del Polo Culturale di Biella Piazzo su cui la Fondazione sta lavorando intensamente e che, grazie alle grandi mostre, sta registrando numeri sempre in crescita.

Nella messa a punto del bando grande importanza ha avuto l'analisi del contesto di riferimento, effettuata attraverso i dati di OsservaBiella - Osservatorio territoriale del Biellese. L'obiettivo strategico previsto dalla programmazione pluriennale che si intende raggiungere con la linea di intervento è lo sviluppo di nuovi modelli di gestione della cultura e promozione di azioni di audience engagement con impatto sulla valorizzazione del territorio.

Questo intervento partecipa al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite 8,11 e 17, inoltre ha per obiettivi:

il miglioramento dell’offerta culturale e dell’attrattività delle iniziative promosse, definendo le sfide prioritarie;

l’incremento di azioni sinergiche da attuare per ampliare la partecipazione della cittadinanza alla vita culturale;

lo sviluppo delle competenze e il consolidamento della struttura organizzativa degli enti selezionati.

Il bando risponde in maniera coerente agli UNESCO CREATIVE Cities Mission Statement e in particolare all'obiettivo di "migliorare l'accesso e la partecipazione alla vita culturale nonché il godimento dei beni culturali e servizi, in particolare per i gruppi e gli individui emarginati e vulnerabili" (obiettivo 5), inoltre intende affrontare la sfida della transizione demografica, centrale nella programmazione pluriennale 2025 – 2028 della Fondazione, con gli strumenti trasversali: progettazione condivisa e accrescimento competenze.

La Fondazione si farà carico, in questo contesto generativo, di sostenere l’accompagnamento e il rafforzamento degli Enti selezionati apportando contestualmente la Young Vision attraverso un confronto con la Commissione giovani, per progettare iniziative che prevedano l’ingaggio delle nuove generazioni.

In questo contesto gli enti potranno sviluppare e condividere buone pratiche di ingaggio di giovani sia come volontari sia come operatori professionali, per permettere di avere una strategia di sviluppo organizzativo che abbia impatti anche a lungo termine.

Il percorso di coprogettazione si strutturerà in incontri di condivisione tra la Fondazione e gli Enti selezionati. Il primo incontro operativo si è svolto presso la Fondazione il 6 marzo e i partecipanti hanno potuto mettere a fuoco il percorso che li impegnerà nei prossimi anni, gli strumenti da sviluppare insieme, soprattutto nel campo della comunicazione e della strategia di sviluppo e integrazione dei pubblici.

E’ prevista la collaborazione di un consulente strategico e sarà possibile prevedere momenti di formazione e accompagnamento degli enti in maniera individuale per rafforzare le singole organizzazioni sulla base delle diverse esigenze e un percorso più di scambio e comunità di pratiche per avviare azioni sinergiche e per replicare processi e metodi già consolidati dalle organizzazioni

Le dichiarazioni degli Enti

Gianni Crestani – Presidente Associazione Fuoriluogo ETS

Siamo particolarmente felici di far parte del gruppo di lavoro “Traiettorie +” e di confrontarci e condividere un percorso triennale di rafforzamento dell’offerta culturale destinata al nostro territorio. La crescita del festival in questi ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo investito molto in relazioni, frequentato e fatto amicizia con altri festival, sviluppato nuove competenze e, soprattutto, abbiamo formato e fatto crescere la struttura organizzativa, ingaggiando giovani e giovanissimi, creando una squadra di oltre 40 volontari.

Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Civica (ricordo che dal 2021 Fuoriluogo è diventato “festival letterario della Città di Biella”) abbiamo adottato modelli innovativi volti a favorire l’inclusione e la partecipazione culturale. Attraverso questa nuova opportunità siamo certi che potremo intraprendere insieme al territorio un percorso di crescita partecipato e condiviso.

Stefano Giacomelli, Direttore della Fondazione Perosi

“Riteniamo che con questa call si possa cogliere un’opportunità straordinaria attraverso azioni sinergiche e condivise. La collaborazione è la chiave per tessere percorsi culturali in grado di attrarre visitatori e, al contempo, coinvolgere profondamente la comunità, alimentando una cultura viva e partecipe.

Per quanto ci riguarda, e per nostra fortuna, trovandoci nel borgo antico del Piazzo, siamo felici di contribuire alla valorizzazione di questo tesoro ricco di bellezza e storia.

Guardiamo al futuro con fiducia, certi che, unendo le nostre forze, potremo scrivere nuovi capitoli nella storia culturale di Biella, rispettando il passato e guardando a un avvenire promettente.”

Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell’Associazione Popolare di Sordevolo

Desidero esprimere, a nome dell’Associazione, il sincero ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per l’inclusione nel progetto "Traiettorie+". È un importante riconoscimento del valore culturale e storico della Passione di Sordevolo e del suo contributo all'attrattività del territorio biellese nelle dimensioni culturale, economica e di sviluppo locale.

Il progetto stanzia un significativo sostegno economico per tre annualità, che aiuterà l’Associazione a coprire parte dell'ingente investimento necessario per la promozione dello spettacolo 2027, ma offrirà anche l'opportunità di intraprendere un percorso di formazione e coprogettazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e le altre realtà coinvolte, finalizzato al potenziamento delle iniziative svolte in termini di coordinamento, gestione, comunicazione e valorizzazione del territorio. L'esperienza e le risorse della Fondazione apporteranno certamente benefici significativi all'organizzazione e alla promozione della "Passione" e delle altre attività culturali dell'Associazione, come il Museo della Passione e il Mercatino degli Angeli.