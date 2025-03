Sarebbe di un ferito il bilancio del sinistro stradale, avvenuto nella prima mattinata di oggi, 18 marzo, in prossimità del parcheggio del Bellone, a Biella.

A scontrarsi in curva due auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, assieme agli agenti della Polizia Locale e ai sanitari del 118 che si sono occupati dei rilievi e dell'assistenza di rito.

Stando alle informazioni raccolte, un uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.