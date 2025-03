Tamponamento e uscita di strada: due incidenti fra Benna e Valdilana

Nella mattinata di mercoledì 12 marzo, il Biellese ha assistito a due incidenti stradali, a Trivero e Benna, che hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, oltre ai soccorsi.

Il primo si è verificato a Trivero - Valdilana, in via Roma, intorno alle ore 7:15. Un uomo del ’71 residente a Biella, percorrendo la via, ha perso il controllo del veicolo scontrandosi con il muro di un’abitazione. L’allarme è stato lanciato dalla scatola nera dell’auto incidentata, permettendo il rapido intervento dei Carabinieri. Sul posto è intervenuto un equipaggio di Valle Mosso, per prestare assistenza e verificare le condizioni del conducente che è stato sottoposto al alcol test risultando positivo, ma con un valore inferiore a 0,8. Il veicolo non marciante è stato rimosso dal marciapiede, mentre il proprietario dell’abitazione coinvolta richiederà un risarcimento.

Si tratta di un tamponamento con feriti quello verificatosi sulla SP 230 di Benna, alle ore 8:00. I due veicoli coinvolti appartengono a una donna dell’80 residente a Mottalciata e a un uomo del 71 di Massazza. La prima, a seguito dell’intervento dei Carabinieri, è stata trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dal personale del 118 per le cure egli accertamenti del caso; non si conoscono precisamente le condizioni dell’uomo. Entrambi i veicoli non erano in grado di proseguire; viabilità ripristinata.