Meteo, primavera 2025: le previsioni dei prossimi mesi.

La primavera è alle porte, ma come si prospetta il meteo della bella stagione? Le previsioni a lungo termine si rivelano complesse, ma secondo le stime di Arpa Piemonte l’andamento stagionale si delinea più caldo rispetto alla media e dalla forte variabilità meteo.

Le previsioni stagionali per la primavera 2025 indicano un andamento meteorologico caratterizzato da temperature che, specialmente nel mese di marzo, si riveleranno superiori ai valori ordinari del periodo. Un’anomalia positiva di geopotenziale sull’Europa centrale favorirà condizioni di alta pressione e un incremento della stabilità atmosferica su tutto il Piemonte. L’incremento delle temperature, particolarmente evidente nella seconda metà di marzo, lascerà spazio a un clima più incerto nei mesi di aprile e maggio: l’irregolarità positiva tenderà ad attenuarsi fino a raggiungere la media stagionale. Di contro, le precipitazioni risultano piuttosto imprevedibili e le stime potrebbero rivelarsi variabili, in particolare nella singolare situazione geografica del Piemonte, che presenta forti sbalzi dovuti dall’arco alpino e la vicinanza al mare.

Nonostante la possibilità di nevicate primaverili in quota, le elaborazioni dei modelli meteorologici indicano un'anomalia negativa negli accumuli di neve fresca per il trimestre marzo-maggio. Ciò suggerisce che la stagione primaverile potrebbe presentare un manto nevoso inferiore alle medie storiche, con possibili implicazioni per le riserve idriche montane.

Per un approfondimento sulle previsioni stagionali dettagliate, è possibile consultare il report completo pubblicato da ARPA Piemonte al seguente indirizzo: Previsioni stagionali primavera 2025 | Arpa Piemonte