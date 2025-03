Assistenza telematica per prenotare le ricette mediche a Portula

Una assistenza telematica per prenotare le ricette mediche attiva a Portula. Comune e associazione asilo infantile hanno deciso di dare vita a questo servizio per coloro che sono rimasti senza medico e hanno difficoltà nell'inviare mail o non hanno dimestichezza con Internet.

E' un servizio dunque utile soprattutto per anziani. Sarà aperto al pubblico al martedì e al giovedì dalle 13.30 alle 14.30 nella sala polivalente del municipio (al piano terra).