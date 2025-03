Biella, nuovi autisti per i Vigili del Fuoco Volontari

Lunedì 3 marzo si è concluso il corso di formazione patenti riservato ai Vigili del Fuoco, volontari del Comando di Biella.

I due istruttori, provenienti dai Comandi di Biella e Verbania, hanno formato per tre settimane gli otto vigili (7 del distaccamento di Cossato e 1 da Valdilana-Ponzone) percorrendo le strade del nostro territorio con i mezzi pesanti mentre una è stata effettuata al distaccamento di Varallo Sesia per effettuare la pratica e le tecniche di Guida Terreno non Preparato.

Il superamento del corso ha così abilitato da subito tutto il personale volontario partecipante.