Carnevale a Chiavazza, 8mila porzioni distribuite: la Fagiolata si conferma un successo FOTO e VIDEO

Nuovo atto del Carnevale di Chiavazza. Nel pomeriggio di oggi, 2 marzo, è andato in scena l'evento tanto atteso dalla comunità biellese. la sempre più apprezzata Fagiolata del rione, preparata con cura dai volontari sotto l'attenta regia del Comitato del Carnevale. In moltissimi si sono dati appuntamento in via Firenze per assaporare il gustoso piatto della tradizione con tanto di pentole e contenitori.

Per l'occasione, sono stati messi sul fuoco ben 71 paioli e preparati 5,5 quintali di fagioli e 480 chili di salami, con 8mila porzioni distribuite. Questi i numeri dell'edizione 2025 che ha ancora una volta ha richiamato un gran numero di cittadini.

Ma non è finita qui: i più piccoli, infatti, hanno preso parte alle iniziative ludiche realizzate dai ragazzi dell'oratorio parrocchiale per un pomeriggio da trascorrere in allegria e spensieratezza con le proprie famiglie.