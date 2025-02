La Parafarmacia Beltrami propone pacchetti personalizzati di pressoterapia

La bella stagione si avvicina e con essa la corsa a prepararsi alla remise en forme. Tra i vari trattamenti pubblicizzati, un posto di primo piano spetta alla pressoterapia, un trattamento indolore che sfrutta la pressione dell’aria per effettuare un’azione massaggiante dalle estremità al centro del corpo. Quello che si sa meno è che un trattamento simile non è solo indicato in ambito estetico: sarebbe come dire che lo smartphone serve solo per telefonare.

Vediamo perché la pressoterapia può essere un valido alleato per la nostra salute. La forza compressiva di questo macchinario elettromedicale riduce, tramite un’onda di pressione, il calibro dei vasi, sia venosi che linfatici, aumentando, così, la velocità del flusso ematico venoso e linfatico.

Questa caratteristica rende la pressoterapia particolarmente indicata per: insufficienza venosa; linfedema; gonfiore alle gambe, prevenzione ulcere edemi post traumatici e da immobilità; trattamento post mastectomia; drenaggio; recupero muscolare post attività sportiva cellulite ritenzione idrica.

Studi clinici condotti attraverso i macchinari Globus su 90 soggetti con edema localizzato su un arto inferiore, hanno dimostrato, nel 90% dei casi, una riduzione della circonferenza tra piede e polpaccio di più di 3mm in 5 sedute e scomparsa, per tutti i partecipanti al test, di dolore e pesantezza. Studi simili sono stati, poi, condotti su 28 donne per trattare problematiche legate al ritorno venoso.

15 donne su 28 si sono sottoposte a esercizi e a sedute di pressoterapia per 6 settimane e hanno visto migliorare la loro problematica, con un aumento della velocità del flusso sanguigno rispetto alle altre donne dello studio che hanno svolto solo esercizi agli arti inferiori. In ambito estetico, invece, migliorando la circolazione sanguigna, migliora l’ossigenazione dei tessuti e di conseguenza, seduta dopo seduta, il tono della pelle e tutti i segni/sintomi della cellulite.

Infine, la pressoterapia può favorire anche l’eliminazione delle tossine accumulate nel corpo, attraverso il drenaggio dei liquidi in eccesso. Per ottenere il massimo risultato, si consiglia, inoltre, di seguire una dieta equilibrata e associare ai trattamenti attività sportiva e massaggi anticellulite/linfodrenanti.

