Valdengo, scontro tra moto e auto

Incidente stradale nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio, in via Quintino Sella a Valdengo. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati un motociclo Honda guidato da un 40enne, residente a Graglia, e una Ford Fiesta condotta da una 47enne originaria di Biella.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e la messa in sicurezza dell’area, che hanno richiesto l’intervento della società Sicurezza e Ambiente per la pulizia della carreggiata.

I veicoli, entrambi non più marcianti, sono stati recuperati dai rispettivi proprietari.