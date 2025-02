Intossicazione da monossido a Sostegno, una persona in ospedale (foto di repertorio)

Ieri sera, 23 febbraio, poco prima delle 22, una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella è giunta in via del Forno, a Sostegno, per un’intossicazione da monossido di carbonio.

La richiesta di soccorso è arrivata dall’ospedale di Borgosesia per le verifiche di rito. La persona era ricoverata in ospedale per accertamenti. Nelle prossime ore, avverrà un ulteriore accertamento dei valori e degli a ambienti interessati.