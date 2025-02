Valdilana, mostra documento falso "Popolo della Madre Terra” alle Poste. Poi aggredisce i Carabinieri, fermato con lo spray

Nella mattinata del 5 febbraio i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso di Valdilana sono intervenuti su richiesta del direttore presso il locale Ufficio Postale, dove un uomo si era presentato poco prima pretendendo di incassare un assegno e presentando, per identificarsi, un “documento” rilasciato dalla fantomatica associazione “Popolo della Madre Terra”.

Alla richiesta degli impiegati di un documento d’identità valido, l’uomo aveva reagito alzando i toni e facendosi sempre più minaccioso ed insistente, tanto da far partire una richiesta di intervento al 112. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia dell’Arma locale, ed i militari hanno cercato di riportare alla calma l’uomo, chiedendogli anche di mostrare un documento di identità.

Per tutta risposta questi dichiarava prima di non riconoscere “l’Autorità” e poi, improvvisamente, dava un violento spintone al capopattuglia cercando di aggredirlo ed ignorando le sue intimazioni a fermarsi, costringendo il militare ad utilizzare lo “spray urticante” in dotazione.

Finalmente bloccato, è stato identificato per un cinquantenne della zona, arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e poi, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Biella, accompagnato presso la sua abitazione ove rimarrà agli arresti domiciliari in attesa della convalida. Il militare aggredito è stato visitato all’Ospedale di Biella e ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni.