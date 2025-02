L’ASL Biella presenta due nuovi medici di Medicina Generale

L’ASL di Biella presenta due nuovi Medici di Medicina Generale. A Biella, ha iniziato l'attività il 1° febbraio la Elena Fior, e dal 10 febbraio prenderà servizio il Matteo Giorchino con ambulatori nei comuni di Sandigliano e Benna.

Elena Fior, classe 1970, genovese di nascita, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova, proseguendo la sua formazione con un corso specialistico in Medicina di Montagna presso l’Università degli Studi di Padova. Ha inoltre ottenuto il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Piemonte. Con una solida esperienza pluriennale nella Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) in Liguria e Piemonte, la dottoressa Fior ha sviluppato competenze specifiche nella gestione delle urgenze e nell'assistenza territoriale. Ha inoltre operato come medico prelevatore presso ASL3 Genova e ha collaborato con la struttura psico-geriatrica “Villa delle Rose” di Genova. Il suo percorso professionale include anche un'esperienza come Medico di Medicina Generale presso il gruppo Medicinsieme di Fossano (CN), oltre all’approfondimento delle tematiche legate alla salute mentale attraverso un corso di specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo adleriano. Dal 1° febbraio, la dott.ssa Fior esercita come Medico di Medicina Generale con studio a Biella.

Matteo Giorchino, classe 1993, biellese di nascita, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2019, e nel dicembre 2023, il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale. Nel corso della sua carriera ha acquisito esperienza in diversi ambiti, tra cui l’attività presso l’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) durante l’emergenza COVID, la Continuità Assistenziale, il servizio di Medicina di Emergenza Territoriale 118 e il Pronto Soccorso, sviluppando competenze trasversali. "La mia scelta di intraprendere la Medicina Generale nasce dal desiderio di creare un legame duraturo con le persone e offrire loro una visione completa della salute, che abbracci non solo il trattamento delle malattie ma anche la prevenzione e il benessere globale.”

Ha dichiarato il dottor Giorchino "Credo profondamente nel Sistema Sanitario Nazionale e nella medicina territoriale, strumenti essenziali per garantire cure universali e di qualità. Pur consapevole delle sfide attuali della sanità, sono convinto che con impegno e collaborazione sia possibile rafforzare questo servizio fondamentale". Presterà servizio a partire dal 10 febbraio nell’ambito territoriale che va dal Comune di Candelo a Viverone, e condividerà l’ambulatorio con i colleghi dott.ssa Camilla Cortese e dott. Enrico Rubino. I cittadini appartenenti all’ambito territoriale di competenza possono manifestare la volontà di scelta di questi medici, presso le sedi CUP territoriali o online, a partire dalla data di inizio dell’attività da parte dei professionisti.