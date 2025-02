Biella, nuovi eventi nel weekend: modifiche alla viabilità in piazza Fiume e al Piazzo

In occasione della manifestazione organizzata dal Tavolo Tratta Ctv, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione della circolazione il giorno 8 febbraio 2025, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, in piazza Fiume e nella piazza antistante la chiesa di S. Sebastiano.

È istituita, inoltre, la sospensione della circolazione dalle ore 15,30 alle ore 18,30 l’8 febbraio 2025 nel percorso del corteo, fino a cessata necessità, nelle seguenti vie: via S. Ferrero, via De Fango, piazza Lamarmora, via Gramsci, via Italia, piazza Fiume, via Italia, via Orfanotrofio.

In occasione della 51° Edizione della fagiolata del rione piazzo, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Piazzo, in programma per il giorno 9 marzo 2025 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e la temporanea sospensione della circolazione, in Piazza Mario Cucco (area antistante le scuole elementari) dalle ore 8.00 del 08.03.2025 alle ore 20.00 del 09.03.2025.