L'addio della Valsesserra a Gerardo Vercella, colonna del volontariato: aveva 64 anni

Dolore in Valsessera per la morte di Gerardo Vercella, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 64 anni.

Molto attivo nel mondo del volontariato, era una persona stimata e apprezzata per le sue qualità umane. A ricordarlo, in queste ore, i coscritti del 1960, gli amici della Festa della Fagnana, il Comitato del Carnevale di Guardabosone, i soci e il consiglio direttivo della sezione Valsessera del Club Alpino Italiano. Per anni, infatti, è stato accompagnatore regionale di alpinismo giovanile e già consigliere sezionale.

I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, avranno luogo in forma civile a Guardabosone alle 10.30 di domani, sabato 1° febbraio, partendo dalla sua abitazione.