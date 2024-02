Ex Upim, Le Vette e nuovo supermercato a Chiavazza, Ercoli: "Riqualificate 3 aree realmente degradate"

In vista del prossimo consiglio comunale, che dovrà esprimersi su tre importanti delibere già più volte illustrate e analizzate in apposite commissioni, ultima quella di ieri martedì 6 febbraio, il Capogruppo della Lega Alessio Ercoli interviene per definire e chiarire alcuni importanti aspetti.

«Innanzitutto posso rivendicare con orgoglio il ruolo che ha avuto la politica e in particolare la Lega per giungere a dei progetti migliorativi rispetto alle proposte inizialmente arrivate in Comune. Ciò è stato reso possibile grazie a una mediazione che ha visto la Lega protagonista e grazie anche alla disponibilità dei vari proponenti, che hanno dimostrato grande responsabilità e rispetto nei confronti della città e del territorio.

Siamo stati gli unici a respingere una delibera che prevedeva un discount e a rimandarne indietro altre, al fine di migliorare i progetti secondo la nostra visione e impostando la nostra linea: questo è fare politica. Mentre chi oggi ci critica si limitava in passato, quando amministrava, ad approvare tutto così come arrivava. Non abbiamo cambiato idea come Lega, al contrario abbiamo fatto sì che i progetti venissero modificati, con l’unico fine di fare bene il nostro ruolo di amministratori e di rispondere quindi alle esigenze e alle richieste della cittadinanza, oltre che prevedere delle ricadute positive sui quartieri interessati e sulla comunità.

In secondo luogo – prosegue Ercoli – abbiamo voluto coinvolgere le minoranze in una commissione straordinaria che ho personalmente chiesto prima della riunione dei Capigruppo. Minoranze che sbagliano anche nel sostenere che si debba guardare solo al centro, senza rendersi conto che il progetto di riconversione dell’ex Upim porterà, oltre alle residenze nei piani superiori, attività commerciali non alimentari al piano terra proprio in centro città. Inoltre, questa operazione ha sottratto lo stabile a un fondo cinese: possiamo ritenerci più che soddisfatti! Considerando anche che il recupero dell’edificio rappresenta un’azione di sostenibilità, con verde anti-smog e moderne tecnologie green, nel rispetto del quartiere e della tradizione.

Dal momento che per la Lega non esiste solo il centro, parliamo dei due interventi in zone periferiche ma non per questo meno importanti. Anzi, le caratteristiche de Le Vette ha permesso di inserire, come richiesto dalla Lega, uno spazio destinato al divertimento serale e notturno. I giovani in particolare lamentano l’assenza di posti in cui andare la sera e nel tempo libero per divertirsi, la Lega ha voluto impegnarsi in tal senso cogliendo l’opportunità di questo progetto, che assume quindi una funzione sociale e di svago piuttosto che commerciale. Starà a potenziali investitori privati scegliere se aprire una discoteca o un locale di altro genere. Il Comune di Biella ha posto le condizioni affinché ciò sia possibile. Restano ancora da definire a livello tecnico il diritto di prelazione per il cinema multisala (che continua a non convincerci del tutto) e l’utilizzo degli oneri per le compensazioni, ma l’indirizzo politico è chiaro e contiamo di chiuderlo nero su bianco nei prossimi giorni: è intenzione di questa amministrazione favorire prima le imprese del nostro territorio!

Su via Milano a Chiavazza, infine, il nuovo progetto supera le criticità evidenziate nel precedente e prevede sostanziosi oneri che destineremo a favore di anziani e giovani del quartiere. A dimostrazione di come la Lega abbia fatto bene a votare contro all’altra delibera, ma anche di come sia stato fatto in questi mesi un lavoro di mediazione per ottenere il miglior compromesso senza limitare i legittimi e positivi investimenti a Biella.

Il risultato finale è che verranno riqualificate 3 aree realmente degradate, con ricadute positive per tutti e compensazioni per non spostare gli equilibri come avvenuto in passato».