Biella si candida a entrare nei Borghi più belli d’Italia con il suo gioiello: il Piazzo FOTO

Ogni anno l’Associazione e "I Borghi più belli d'Italia" ammette nel circuito alcuni borghi che, pur ricadendo in un comune con più di 15.000 abitanti (limite massimo che i comuni devono avere per poter essere certificati dall’Associazione, oltre a non avere più di 2000 abitanti nel centro storico) hanno superato tutti i requisiti previsti dalla Carta di Qualità dell’Associazione e che quindi vengono ammessi come Borgo Ospite. Tra questi ci sono San Marino e Rasiglia e il Comune di Biella ha intenzione di candidare il Comune di Biella, con il Borgo del Piazzo, come definito dal Piano Regolatore, all’iscrizione di “Borgo ospite” a "I Borghi più belli d'Italia”.

La decisione è contenuta in una delibera di giunta nella quale si legge che il Comune di Biella ritiene che la candidatura sia meritevole di interesse, poiché i contenuti dell’iniziativa risultano coerenti con le competenze e gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. In particolare il Comune ritenga che il Piazzo abbia le carte in regola per diventarlo, visto il numero di abitanti, la presenza di un centro storico che mostra caratteristiche di edifici storici, nonché la cura, la valorizzazione, la promozione, l’animazione risultano in linea con i requisiti richiesti dalla carta di qualità. L'esecutivo del Comune punta anche sul fatto che la Città di Biella può essere annoverata, per storia e tradizioni, tra le grandi città di cultura italiane e che al momento il posto di “Borgo Ospite” per il Piemonte risulta non assegnato.

Il Comune di Biella è convinto: l'adesione all’associazione per il Borgo del Piazzo può portare grandi vantaggi in termini di promozione del territorio e opportunità di commercializzazione dell'offerta turistica locale, oltre che delle produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato e di quelle legate ai prodotti tipici, con evidenti riflessi positivi sull'intera economia e sull'occupazione locale.

Questo l'iter che dovrà seguire ora Palazzo Oropa: dovrà inviare all’associazione la delibera della Giunta Comunale con la condivisione dello Statuto dell’Associazione e della carta di Qualità; tale delibera dovrà essere inviata unitamente ad una scheda denominata “Dati Oggettivi del Comune”, reperibile sul sito dell’associazione, contenente le caratteristiche e le risorse del Comune, ad una lettera di accompagnamento del Sindaco in cui si fa una descrizione sommaria del borgo e si dichiara ufficialmente di voler essere valutato per diventare membro dell’associazione. La richiesta a questo punto sarà inserita in una lista di attesa che dovrà essere validata dal Comitato Scientifico e dal Consiglio direttivo dell’associazione, che redige l’elenco dei Comuni da visitare. Una volta approvato l’elenco delle valutazioni, al Sindaco del Comune inserito nel programma annuale di valutazioni, verrà inviata una comunicazione per concordare la data per effettuare la visita, quindi a seguito di questa il Comitato Scientifico ne proporrà l’ingresso, oppure l’ammissione con riserva o la non-ammissione al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito.