È stata soccorsa in piena notte la donna che, alla guida della sua auto, è finita fuori dalla carreggiata per cause in fase di accertamento. Il sinistro autonomo è avvenuto intorno alla mezzanotte nella zona di Vigellio, a Salussola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza alla conducente. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo.