Cantieri al Santuario di Oropa: l'inverno biellese nelle foto d'archivio

Oggi vi portiamo indietro di oltre un secolo, nel 1899, grazie a uno scatto conservato nel fondo Erminio Sella. La fotografia immortala Oropa in un momento di trasformazione: alcuni edifici del Santuario erano ancora in costruzione, a testimonianza di un periodo di grande fermento per questo luogo sacro del Biellese.

L'inverno domina la scena. La neve ricopre la strada e i tetti con il suo soffice manto. In primo piano, un gruppo di uomini prepara gli sci, pronti a sfidare il rigore della stagione con l'entusiasmo tipico di un tempo in cui sciare era ancora una pratica pionieristica, lontana dallo sport di massa che conosciamo oggi.

Questa immagine è un pezzo di storia locale: pensare a Oropa ancora in divenire, un luogo che oggi conosciamo per la sua maestosità e spiritualità, ci ricorda quanto il tempo, il lavoro e la devozione abbiano modellato questo santuario.