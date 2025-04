La facilitazione digitale che semplifica la vita

La tecnologia, se usata bene, può rendere più semplici molte attività quotidiane e far risparmiare tempo. Per questo è attiva una rete di punti di facilitazione digitale che offre supporto gratuito a tutti i cittadini e le cittadine nell’uso di smartphone, computer e tablet.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Next generation EU, con il sostegno della Regione Piemonte, è organizzata dal Consorzio IRIS Biella in collaborazione con il Consorzio Il Filo da Tessere. Grazie a questo finanziamento, vengono offerte consulenze gratuite sul territorio attraverso i punti di facilitazione digitale per favorire la digitalizzazione e l’inclusione tecnologica, nel Biellese Occidentale.

Questi punti di facilitazione digitale sono pensati per aiutare persone di ogni età e con qualsiasi livello di competenza digitale. Grazie alla presenza di personale qualificato, è possibile ricevere supporto pratico e su misura per tante attività concrete, come ad esempio:

creare e usare SPID e CIE, per accedere in modo sicuro ai servizi online della pubblica amministrazione (come INPS, Agenzia delle Entrate, Fascicolo Sanitario) e anche a servizi privati (ad esempio banche o assicurazioni);

navigare su internet in sicurezza, imparando a proteggere i propri dati personali e a riconoscere le truffe online;

usare i social network in modo consapevole, ad esempio Facebook o WhatsApp, per comunicare con amici, parenti e gruppi di interesse;

gestire attività quotidiane online, come pagare bollette, fare acquisti, prenotare visite mediche, scaricare referti o consultare orari di trasporto pubblico;

compilare moduli online per richiedere bonus e agevolazioni, come il Bonus Asilo Nido, il Bonus Trasporti, il Bonus Cultura, e ricevere assistenza per iscrivere i figli a scuola o ai servizi scolastici.

Un supporto prezioso per il bonus asilo nido

Da pochi giorni è possibile presentare la domanda per il bonus asilo nido 2025, un contributo economico destinato alle famiglie con bambini sotto i 3 anni, utile per coprire le spese delle rette di asili nido pubblici e privati autorizzati oppure, in alcuni casi particolari, per forme di assistenza a casa quando il bambino o la bambina non può frequentare il nido per motivi di salute.

L’importo del bonus varia in base al valore dell’ISEE e all’età del bambino o della bambina, e può arrivare fino a 3.600 euro all’anno.

Presso i punti di facilitazione digitale attivi sul territorio è possibile ricevere supporto gratuito per compilare e inviare la domanda online, allegare i documenti necessari e monitorare lo stato della pratica attraverso il portale INPS.

Dove trovare i punti di facilitazione digitale

La rete è attiva in tutto il Biellese Occidentale e il Consorzio Il Filo da Tessere collabora con IRIS per la gestione delle sue sedi a: Andorno Micca, Candelo, Mongrando, Occhieppo Superiore, Ponderano e Salussola.

Il servizio è garantito anche grazie alla partnership e alla collaborazione con Agenda Digitale Biella e la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Per informazioni e prenotazioni: Numero Verde Consorzio IRIS: 800.184.723