Primo impegno agonistico per Ginnastica Biella

Domenica 26 gennaio, prima gara dell’anno per Ginnastica Biella, scesa in gara nelle categorie Silver LC avanzato e LC base con due squadre distinte. Purtroppo è stato necessario un rimaneggiamento della loro composizione a pochi giorni dalla gara per ragioni di salute di alcune ragazze, ma il risultato è stato comunque buono e promettente.

Complimenti a Rachele Grazioli che ha dovuto modificare i suoi esercizi in poche sedute di allenamento per rimediare alle assenze delle atlete indisposte. In categoria LC avanzato, restavano tre atlete a difendere i colori di Ginnastica Biella e il podio dell’anno precedente. Bravissime Viola, Matilde e Marianna, che hanno centrato il loro obiettivo di ben figurare, ottenendo il Secondo posto!

Diverso in categoria LC base, dove la situazione dovuta alla concorrenza era senz’altro più difficile, ma Rachele, Adele Blotto, Mia e Adele Silva, con una buona gara, hanno ottenuto un ottimo Sesto posto. La Società ringrazia le atlete, la Tecnica Irina che ha accompagnato le squadre in pedana e si ringrazia anche il folto gruppo della tifoseria presente presso la Soc. Pietro Micca che ha ospitato la gara presso la sua struttura di Biella.