Cresce l'interesse per il mondo degli scacchi: a Biella un corso per tutti.

Lo Scacchi Club Valle Mosso – Biella, in seguito al costante interesse verso il gioco degli scacchi, dimostrato dalle richieste di imparare oppure approfondire le nozioni fondamentali che governano il gioco, ha deciso di organizzare un nuovo Corso di Scacchi indirizzato – senza che ci siano limiti di età – a chi sia curioso di conoscere le regole del gioco e a chi, pur conoscendole più o meno bene (ma sicuramente avrà modo di scoprire delle particolarità che ignorava), voglia approfondire le tematiche correlate.

Il corso avrà inizio il prossimo 13 febbraio 2025 e si terrà a Biella presso la sede dello Scacchi Club Valle Mosso, in via Mazzini 16 (a fianco del cinema Mazzini) per complessive otto lezioni, ogni giovedì sera dalle 21:00 alle 22:30, fino al 2 aprile.

È pertanto un’ottima occasione per scoprire un gioco avvincente, competitivo e mentalmente stimolante, dove strategia e tattica permettono di sviluppare concentrazione, capacità decisionale, memorizzazione e creatività, affiancando un aspetto agonistico nel quale sono fondamentali prontezza di riflessi, autocontrollo e senso pratico in modo da adeguarsi a situazioni in continuo cambiamento.

Il programma del corso verterà su: movimento dei pezzi, finali elementari, svolgimento della partita (apertura, sviluppo e lotta per il centro), tatticismi ed elementi strategici di base, per finire con pratica di gioco assistita.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'associazione, o recarsi in sede durante gli orari di apertura.