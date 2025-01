Villa del Bosco, auto finisce fuori strada: conducente in ospedale (foto di repertorio)

È finito fuori strada con la propria auto, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, il conducente rimasto coinvolto in un sinistro autonomo.

È successo nella prima mattinata di oggi, 28 gennaio, nel comune di Villa del Bosco. L'uomo è stato velocemente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per la messa in sicurezza del mezzo.