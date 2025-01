Incidente a San Giacomo di Masserano, conducente negativo all'etilometro FOTO

Aggiornamento alle 11,30 di martedì 28 gennaio

Al volante dell'auto c'era un uomo di 60 anni di Cossato che è risultato negativo al precursore e a bordo c'era anche una 39enne.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 che è arrivato sul posto e non erano feriti. Ad occuparsi dei rilievi del caso sono stati i Carabinieri della stazione di Bioglio.

Pr rimuovere il mezzo è stato necessario il carroattrezzi.

I Fatti

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto nella mattinata di oggi, 27 gennaio, a San Giacomo di Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata giù per una scarpata. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la viabilità e la raccolta dei rilievi, anche i Vigili del Fuoco per il recupero e la messa in sicurezza del veicolo.

Non sono note, al momento, le condizioni di salute del conducente.