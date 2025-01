“Sos annos passant e niunu sindhe abizat”/ “Gli anni passano e nessuno se ne accorge”

Zantedeschia aethiopica (L.). Nome italiano: Calla. Nome sardo: Calla, Trumba calla. Español: Cala, Cala de Etiopía. Pianta originaria dell'Africa meridionale (Sudafrica e Mozambico), introdotta in Europa come pianta ornamentale.

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio: “Gli anni passano e nessuno se ne accorge” ci ricorda lo scorrere silenzioso e veloce del tempo. Proprio la sua rapidità esige il buon utilizzo del tempo. In questo Anno Santo 2025, invitati ad essere pellegrini di speranza, anche il nostro proverbio può aiutarci a vivere il tempo fuggitivo con lo sguardo rivolto alla vita che non ha fine.

Presentatzione de su dìciu: “Sos annos passant e niunu sindhe abizat”

Su dìciu: “Sos annos passant e niunu sindhe abizat” nos ammentat su passare mudu e lestru de su tempus. Propiu sa lestresa sua imponet su bonu impreu de su tempus. In cust’Annu Santu 2025, invitados a esser peregrinos de isperantzia, su dìciu nostru puru nos podet agiuare a viver su tempus fuiditu abbaidendhe a sa vida chi no at fine.

Dicios e Peràula de Deus/Proverbi sardi e Parola di Dio

“Sos annos passant e niunu sindhe abizat”, narat unu dìciu antigu. Ma est beru chi non nondhe abizamos? Tzertu, ogni die chendhe passat una, chentza fagher perunu ischimuzu e, una die fatu a s’àtera, cun 365 si faghet s’annu. B’at pessones chi, a 100 annos, intames de non sindhe esser abizadas, nemmancu bi creent candho bilis narant. Su tempus andhat a sa muda. Si no esserat pro su bacanu chi si faghet, sa note de Santu Silvestru, pro dare sa benènnida a s’annu nou, niunu sindhe tiat abizare. Forsis, candho est brotadu custu dìciu, sa zente non faghiat abbolotu, pro dispidire s’annu betzu e ponner in manos de s’annu nou isperas e dissignos. Pro cussu non si abizaiant de sos annos chi passaiant.

E sa Peràula de Deus ite nos narat? In su Liberu de Giobbe, Giobbe matessi narat chi sas dies suas passant pius lestras de unu chi devet cunsignare notiscias in presse; narat puru chi issas bolant comente barcas de giuncu (Cfr. Gb 9, 25-26).

In su de bator versos, de su Salmu 90, su Salmista, a Deus, chi est su padronu de su tempus, li narat: “A sos ojos tuos milli annos sunt comente sa die de deris chi est apena passada, comente unu turnu de guardia intro de note. In calchi versu pius addananti cungruit: “Finimos sos annos nostros comente unu sulu” (Cfr. Sal 90, 9).

E ite est unu sulu? Guasi nudha! Deabberu lestros passant sos annos! Chircamos de los viver bene e dendhe grascias a Deus, creadore e padronu de su tempus e de sa vida.

Auguro chi in su 2025 si avveret cantu ognunu pregat e disizat.

TESTO ITALIANO

“Gli anni passano e nessuno se ne accorge”, dice un nostro antico proverbio. Ma è vero che non ce ne accorgiamo? Certo, ogni giorno ne passa uno, silenziosamente e, un giorno appresso all’altro, con 365 si forma l’anno. Ci sono persone che, a 100 anni, non solo non si sono accorte, ma nemmeno ci credono quando gli altri glielo dicono. Il tempo procede in silenzio. Se non fosse per il baccano che si fa, la notte di San Silvestro, per dare il benvenuto al nuovo anno, nessuno se ne accorgerebbe. Forse, quando ha avuto origine questo proverbio, la gente non faceva chiasso, per accommiatarsi dall’anno vecchio e affidare al nuovo speranze e progetti. Per questo non si accorgevano degli anni che passavano.

E la Parola di Dio cosa ci dice? Nel Libro di Giobbe, Giobbe stesso dice che i suoi giorni passano più veloci di un corriere; dice anche che volano come barche di giunco (Cfr. Gb 9,26-26).

Nel quarto verso, del Salmo 90, il Salmista, a Dio, che è padrone del tempo, dice: “Ai tuoi occhi, mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. In qualche verso più avanti conclude: “Finiamo i nostri anni come un soffio” (Cfr. Sal 90, 9).

Che cos’è un soffio? Quasi nulla! Davvero veloci passano gli anni! Cerchiamo di viverli bene e rendendo grazie a Dio, creatore e padrone del tempo e della vita.

Auguro che, nel 2025, divenga realtà quanto ognuno prega e desidera.