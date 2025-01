Il Comprensivo San Francesco d'Assisi tra team building, musicoterapia e circomotricità

L'Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi dimostra ancora una volta il suo impegno per il benessere degli studenti, promuovendo attività che favoriscono non solo l'apprendimento, ma anche la crescita personale e il rafforzamento dei legami sociali. Un esempio concreto di questa visione innovativa è l'iniziativa che ha visto protagoniste, a inizio anno scolastico, le classi prime della scuola secondaria, che hanno trascorso una mattinata a Cittadellarte, grazie alla collaborazione con la Fondazione Biellezza. In quella che è stata un'opportunità di grande valore formativo, gli studenti hanno partecipato a laboratori di team building, un'esperienza pensata per stimolare la cooperazione e la fiducia reciproca. L'obiettivo di queste attività è stato quello di aiutare i ragazzi a costruire una solida base di relazioni positive fin dai primi giorni di scuola, favorendo la creazione di gruppi classe coesi e inclusivi.

Attraverso giochi e attività collaborative, i ragazzi hanno imparato a conoscersi meglio e a lavorare insieme, superando le difficoltà e valorizzando le diversità. Un'esperienza che ha contribuito in modo significativo alla formazione di una comunità scolastica unita, pronta ad affrontare le sfide del nuovo anno.

Grazie al bando di Fondazione CRB dedicato a Luigi Squillario, l'Istituto sta avviando un nuovo progetto che coinvolgerà i più piccoli: le sezioni della scuola dell'infanzia, infatti, avranno l'opportunità di partecipare a un ciclo di incontri di musicoterapia: per migliorare la percezione di sé e la gestione delle proprie emozioni attraverso il rapporto con la musica e gli strumenti musicali.

Anche le classi prime della scuola primaria avranno la possibilità di partecipare a un'altra iniziativa innovativa: 3 incontri di circomotricità, un’attività che integra il movimento e la motricità per favorire lo sviluppo fisico, emotivo e sociale dei bambini. Entrambe queste attività stimolano l'interazione tra i bambini, promuovendo la collaborazione, la condivisione e il rispetto reciproco, sempre con l’obiettivo di favorire la formazione di un gruppo unito e coeso.

Tutte queste iniziative fanno parte di un percorso che l’Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi ha intrapreso con l’intento di favorire la crescita sana e armoniosa dei propri studenti, non solo dal punto di vista accademico, ma anche sotto il profilo emotivo, sociale e relazionale. Creare un ambiente sereno e stimolante, dove ogni bambino si senta accolto e supportato, è un obiettivo fondamentale della scuola, che ha sempre puntato a promuovere l'inclusività e il benessere come pilastri della formazione.