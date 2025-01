Modifiche alla viabilità a Viverone: chiusura temporanea di Via al Monte.

Il Comune di Viverone comunica che a partire da oggi, venerdì 24 gennaio, fino a venerdì 31 gennaio, sarà vietato il transito in Via al Monte. Il provvedimento, valido nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 12:00, si rende necessario per consentire interventi di manutenzione sulle griglie stradali.

L'interruzione temporanea della viabilità è stata decisa per garantire la sicurezza dei lavori e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Si invita la popolazione a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare percorsi alternativi durante gli orari indicati.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici comunali.